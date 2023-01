Nintendo DS: qual è il tuo gruppo sanguigno? L'assurda richiesta del firmware in Alpha

Dopo aver mostrato l'aspetto del prototipo di Nintendo Switch del 2016, i curatori del canale social di Forest of Illusion hanno svelato un assurdo dettaglio emerso dalla versione 0.40615 del firmware di Nintendo DS.

I gestori del museo dedicato alla conservazione dei videogiochi e delle console del passato spiegano infatti di aver ricevuto la versione in fase di test del primissimo firmware di Nintendo DS. Il software di sistema della console portatile a doppio schermo della casa di Kyoto, riferisce il team di Forest of Illusion, comprendeva al suo interno delle impostazioni per la selezione del gruppo sanguigno!

L'integrazione di questo insolito parametro, come facilmente prevedibile, avrebbe provocato molti malumori (e altrettanti dubbi) tra gli acquirenti della prima ora di Nintendo DS, sia per via della fastidiosa intrusione nella privacy degli utenti che si sarebbe verificata che per l'oggettiva inutilità di condividere tali informazioni 'per finalità videoludiche'.

Nella discussione alimentata sui social da questa scoperta c'è però chi ricorda come, al tempo, le aziende tecnologiche giapponesi erano solite inserire il gruppo sanguigno tra i parametri e le informazioni standard richieste ai propri utenti per configurare i dispositivi elettronici appena acquistati. Una consuetudine tutta nipponica che Nintendo, grazie al cielo, ha preferito abbandonare per il lancio globale del DS e delle sue successive console fisse e portatili. A proposito di console Nintendo del futuro: qui trovate le riflessioni del boss di GIbiz su Nintendo Switch 2.