Quanto vale un Nintendo DS usato? Prezzo della console portatile a due schermi

Il re delle console portatili, Nintendo DS, seconda console più venduta di sempre (solo la PlayStation 2 ha saputo fare meglio) con oltre 154 milioni di unità vendute in tutto il mondo, ha contribuito a rivoluzionare il mondo delle console portatili e ha consacrato definitivamente al successo la filosofia Nintendo.

Ma quanto vale oggi? Il Nintendo DS (la sigla sta per "Dual Screen") ha visto la luce nel 2004 e per diversi anni, fino al 2011, è stato in cima alle classifiche di vendita grazie alla sua innovativa natura doppia che ha incuriosito i più ed è stata ben sfruttata dai vari team di sviluppo software in tantissimi giochi.

Per chi è appassionato di retrogaming rappresenta una fonte pressoché inesauribile di divertimento, e se ne avete uno a casa siete davvero fortunati! Se invece lo state cercando, per motivi di collezionismo o semplicemente perché è ancora in grado di intrattenere (soprattutto grazie ai vari programmi di apprendimento divenuti famosi come Brain Training), potete reperirlo usato a circa 30 euro, incluse le spese di spedizione. Parliamo di modelli che in genere presentano segni di usura dovuti al tempo (vista la sua natura portatile, è lecito supporre che i proprietari ci abbiano passato parecchio tempo!), ma che sono comunque perfettamente funzionanti. Per Nintendo come nuovi o con cartucce di giochi inclusi dovrete sborsare qualcosa in più, ma si parla sempre di prezzi abbordabili.

Alcune inserzioni propongono versioni in edizione limitata della console, come la versione nera di Pokémon, che possono arrivare a costare anche più di 300 euro!