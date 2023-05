Nintendo DS vs Switch: una sfida accesissima, tu quale preferisci?

Nintendo Switch e Nintendo DS sono tra i più grandi successi hardware della storia Nintendo, non solo in ambito commerciale ma anche per l'impatto avuto sull'industria. Il DS stupì con il suo doppio schermo ed il focus sui comandi touch, mentre Switch ha attirato l'attenzione per la sua natura di console sia fissa che portatile.

Entrambe le piattaforme hanno poi offerto un parco titoli pieno di giochi memorabili e produzioni imperdibili che hanno ulteriormente cementificato il loro successo. Vero, uno è un sistema interamente portatile mentre l'altro è un ibrido, tuttavia potete dircelo: quale tra DS e Switch ritenete sia la console migliore?

Distribuito in tutto il mondo a cavallo tra il 2004 e il 2005, Nintendo DS ebbe il difficile ruolo di successore del Game Boy, che con il GBA aveva esaurito la sua storica corsa. Proprio le caratteristiche innovative della piattaforma, oltre allo strapotere della Grande N in ambito portatile, le permisero di imporsi velocemente sul mercato nonostante il nome del tutto nuovo. L'idea di giocare tramite un mix di controlli classici, touch screen, microfono e pennino attirò l'attenzione dei giocatori e, sebbene la console non fosse un hardware all'avanguardia (la contemporanea PSP di Sony era decisamente più avanti in ambito tecnico), l'originalità del DS riuscì tranquillamente a compensare le mancanze tecnologiche. A fare reale differenza, comunque, fu un ricco parco titoli rivolto ad ogni tipo di pubblico, dall'appassionato di lunga data fino al giocatore casual e le famiglie. Su DS, tra l'altro Nintendo ha pubblicato molti titoli di elevata caratura (vi citiamo tre giochi indimenticabili per Nintendo DS, a tal proposito): da New Super Mario Bros. ai numerosi Pokémon, da The Legend of Zelda Phantom Hourglass a Metroid Prime Hunters, e senza dimenticare Mario Kart DS, Mario & Luigi Bowser's Inside Story, Advance Wars Dual Strike e ben quattro giochi di Kirby, la casa di Kyoto ha dato il 100% per offrire produzioni memorabili al pubblico.

Arrivata invece nel 2017, Nintendo Switch continua a mostrare la filosofia alla base della storica console portatile uscita oltre 12 anni prima: il voler continuare ad innovare ed a rivolgersi ad ogni tipo di giocatore. L'idea di una console ibrida, che può essere giocata in portabilità oppure collegata ad una tv, ha donato enorme versatilità a Switch, che può essere letteralmente giocata ovunque e nel modo che si preferisce. Ciò la rende in questo modo un degno successore sia di Wii U che del 3DS, preparandosi a sconvolgere i giocatori di tutto il mondo con un'idea semplice sulla carta ma rivoluzionaria all'atto pratico. Rispetto al DS, Switch offre inoltre un parco titoli decisamente più vasto e variegato, che spazia dalle esclusive Nintendo fino all'enorme panorama indie che proprio sulla console Nintendo ha trovato la sua perfetta dimensione, senza dimenticare un constante supporto terze parti ed anche alcuni porting miracolosi dalle contemporanee PlayStation e Xbox (si pensi ad esempio a The Witcher 3 Wild Hunt). Ed oltre a riproporre i giochi più noti di Wii U, non sono mancati diversi giochi inediti ed esclusivi di gran peso: Super Mario Odyssey, Metroid Dread, Luigi's Mansion 3, gli Xenoblade Chronicles, Bayonetta 3 e Fire Emblem Engage sono alcuni esempi di produzioni imperdibili, il tutto senza dimenticare l'incredibile The Legend of Zelda Tears of the Kingdom capace di vendere 10 milioni di copie in soli tre giorni.

Scegliere tra le due è quindi piuttosto arduo, ma voi provateci e diteci i motivi per cui preferite Nintendo DS o Nintendo Switch!