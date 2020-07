Nintendo, c'è profumo di Direct: apparsi nuovi giochi nel database di GameStop

Solo pochi giorni fa, l'insider Kelios - molto vicino al mondo dei Pokémon - preannunciava la messa in onda di un nuovo Nintendo Direct entro la fine del mese di luglio. La casa di Kyoto continua a mantenere il più stretto riserbo al riguardo, ma intanto in rete è trapelato un nuovo indizio a sostegno di tale ipotesi.

In queste ore sta facendo il giro del web uno scatto off-screen - che chiaramente non avrebbe dovuto essere reso pubblico - che testimonia la presenza di quattro SKU (Stockin Keeping Unit) per Nintendo Switch all'interno del listino di GameStop. Si tratta chiaramente di giochi non ancora annunciati, ma che hanno già trovato uno spazio all'interno del database del rivenditore in vista del reveal vero e proprio.

Apparizioni anticipate del genere si sono già verificate in passato, e i fan della casa di N hanno imparato ad associarle all'imminenza di un Nintendo Direct, e così anche stavolta. A questo punto, considerato che c'erano già state delle indiscrezioni al riguardo, non ci stupiremmo se la casa di Kyoto annunciasse a sorpresa - come fa sempre - un nuovo Direct per il mese di luglio. Voi cosa ne pensate?

Nella giornata di ieri è invece andato in onda un nuovo Nintendo Treehouse, che ha ospitato una lunga sessione gameplay di Paper Mario The Origami King e l'annuncio di Bakugan: Champions of Vestroia.