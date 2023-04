Nintendo e-Shop, affrettatevi! Manca poco alla fine dei primi sconti per il Mar10 Day

In occasione del ritorno di Super Mario sul grande schermo e dell'anniversario di Mario, Nintendo ha festeggiato il Mar10 Day con tante sorprese. La prima ondata di offerte è già disponibile da diversi giorni e, proprio per questo, è quasi prossima alla sua conclusione. Affrettatevi, dunque, prima che sia troppo tardi.

Come dettovi nel corso delle scorse settimane, il Nintendo e-Shop ha dato il via ai saldi di Super Mario per il lancio del film. Le inziali offerte dei giochi dedicati alle avventure di Mario e dei suoi amici termineranno il 19 aprile. Vi sono quindi soli due giorni di tempo prima che l'e-Shop di Nintendo Switch sia aggiornato con altri prodotti in saldo. Ma quali sono gli sconti che ci diranno addio (o meglio arrivederci per il momento)? Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo:

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è acquistabile a 39,99 euro, con uno sconto pari a 20,00 euro sul prezzo di listino di 59,99 euro;

Super Mario Maker 2 è acquistabile a 39,99 euro, con uno sconto pari a 20,00 euro sul prezzo di listino di 59,99 euro;

Donkey Kong Country: Tropical Freeze è acquistabile a 39,99 euro, con uno sconto pari a 20,00 euro sul prezzo di listino di 59,99 euro;

Yoshi's Crafted World è acquistabile a 39,99 euro, con uno sconto pari a 20,00 euro sul prezzo di listino di 59,99 euro;

L'elenco non contiene molti dei titoli dedicati all'universo mariesco, proprio in occasione di un aggiornamento delle offerte per mantenere vivo l'interesse dietro l'uscita del film di Super Mario Bros. Al momento non vi è modo di sapere quali saranno le prossime avventure in sconto, perciò non ci resta che attenere i prossimi giorni per esclamare un'altra volta "Mamma Mia!".