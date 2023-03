Nintendo e-Shop: la chiusura su 3DS si avvicina, ma quali sono i giochi più scaricati?

Mentre ci si avvicina al giorno dell'abbandono definitivo di Nintendo eShop a Wii U e 3DS, ormai prossimo a tutti gli utenti delle due precedenti console della Grande N, i giocatori continuano ad effettuare numerosi acquisti prima del fatidico addio. Il 27 marzo 2023 è dietro l'angolo, ma quali titoli dominano la classifica eShop su 3DS?

A riportare i dati relativi ai software più venduti sulla console dual screen di Nintendo è il portale Nintendo Life, da cui emerge un ritorno in auge dei giochi delle virtual console. Infatti, prima della chiusura definitiva dei battenti dell'eShop su 3DS, gli utenti stanno provvedendo a recuperare numerose produzioni dei tempi d'oro di Nintendo prima che non possano più essere acquistabili.

Tra i nomi in classifica figurano Pokémon Cristallo, Pokémon Rosso, Giallo e molti altri titoli targati The Pokémon Company e Game Freak, ma non solo. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo:

Pokémon Cristallo

Pokémon Rosso

Pokémon Giallo

Pokémon Oro

Pokémon Argento

Pokémon Blu

Pokémon Dream Radar

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice

Appollo Justice: Ace Attorney

Monster Hunter 4 Ultimate

Mega Man Legacy Collection

Monster Hunter Generations

Monster Hunter 3 Ultimate

Super Street Fighter IV 3D Edition

Pokémon Trading Card Game

Zelda: Oracle of Ages

Resident Evil Revelations

Nonostante la classifica dei venti giochi più acquistati nell'ultimo periodo veda un dominio incontrastato di Pokémon e dei simpatici mostriciattoli tascabili delle prime generazioni, è possibile evincere anche un maggior interesse per molte delle produzioni Capcom approdate solo sull'ecosistema Nintendo e non solo: vedasi, ad esempio, Monster Hunter Generations, Monster Hunter 3 e 4 Ultimate, ma anche le iterazioni delle saghe di Resident Evil e di Street Fighter.

Tuttavia, di occasioni per comprare numerosi titoli nello store digitale di Nintendo ve ne sono diverse, come nel caso delle tre colorate avventure a meno di due euro con gli sconti del Nintendo eShop.