Nintendo e-Shop: la classifica dei giochi di gennaio è dominata da un colosso del gaming

In occasione della fine del mese di gennaio, Nintendo ha rilasciato una lista dedicata alle quindi produzioni videoludiche più scaricate sul Nintendo e-Shop. Parliamo di un periodo ricco di grandi avventure approdate sullo store digitale della Grande N, come il tanto apprezzato Fire Emblem Engage, che compie un passo in avanti rispetto alla saga.

Proprio quest'ultimo titolo ha infatti raggiunto un ottimo risultato in termini di posizionamento, dimostrando così come il pubblico sia stato positivamente recettivo alla nuova iterazione di una delle numerose saghe conosciute di Nintendo. Tuttavia, a dominare la classifica del mese vi è un'icona del panorama videoludico moderno: parliamo di Minecraft, il cui successo ha raggiunto ogni angolo del pianeta.

Pur essendo uscito ormai da diversi anni, il titolo creato da Mojang continua a dominare le classifiche su ogni piattaforma, seguito da giochi molto più recenti ma non in grado di eguagliarne il medesimo successo. Qui di seguito vi elenchiamo la lista completa dei quindici giochi più scaricati su Nintendo e-Shop nel mese di gennaio:

Minecraft;

Nintendo Switch Sports;

Fire Emblem Engage;

FIFA 23 Legacy Edition;

Pokémon Violetto;

Stardew Valley;

Among Us;

Mario Kart 8 Deluxe;

Pokémon Scarlatto:

Disney Dreamlight Valley;

Animal Crossing New Horizons;

Mario Party Superstars;

A Little to the Left;

Zelda: Breat of the Wild.

Una classifica ricca di produzioni poco recenti, potremmo dire, che però continuano a cavalcare la cresta dell'onda del proprio successo complice (come nel caso di Breath of the Wild) l'uscita quasi imminente del prossimo capitolo. Una discreta posizione è invece detenuta dalle ultime avventure di The Pokémon Company e Game Freak, raccontatevi minuziosamente nel dettaglio nel corso della nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.