Nintendo e-Shop: la nuova classifica mensile è dominata da un colosso del gaming

Il mese di maggio è finalmente giunto: l'estate si fa sempre più vicina e, nell'attesa che il parco-titoli di Nintendo Switch si appresti ad accogliere le principali esperienze videoludiche dell'anno come Zelda Tears of the Kingdom di cui è partito il preload dell'avventura su Switch, è tempo di analizzare le classifiche e-Shop di aprile.

Il mese precedente è stato dominato da alcuni colossi videoludici presenti nel mercato ormai da diverso tempo: vedasi, proprio a tal proposito, la presenza di Minecraft al primo posto, seguito poi da Dredge e Nintendo Switch Sports. Molto bene anche i due capolavori per GBA su Switch di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, che conquista il quarto posto della classifica.

Quali sono le altre posizioni riportate in via ufficiale dalla stessa Nintendo? Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo delle prime quindici produzioni videoludiche:

Minecraft;

Dredge;

Nintendo Switch Sports;

AdvanceWars 1+2: Re-Boot Camp;

Mario Kart 8 Deluxe;

Stardew Valley;

Minecraft Legends;

FIFA 23 Legacy Edition;

Mario Party Superstars;

Animal Crossing: New Horizons;

Zelda Breath of the Wild;

Among Us;

Disney Dreamlight Valley;

Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.;

New Super Mario Bros. U Deluxe.

Non sorprende la presenza delle principali esperienze dedicate a Mario ed i suoi amici, complice il ritorno dell'idraulico baffuto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Stessa cosa dicasi per l'epopea di Link alla ricerca della principessa Zelda in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, complice l'uscita del suo sequel ormai alle porte.