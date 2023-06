Nintendo e-Shop, i migliori indie in offerta con gli sconti estivi:da Cuphead a Moving out

In occasione dei saldi estivi sul Nintendo e-Shop con oltre 1500 giochi Switch in sconto, la festa per l'avvento delle vacanze è approdata in quel dell'e-Shop, con tantissime promozioni che sapranno soddisfare le numerosissime esigenze dei videogiocatori. Infatti, tra le varie categorie di offerte, una su tutte risalta: quella degli indie.

Quali sono i migliori indie in sconto al momento sull'e-Shop? Tra giochi a meno di cinque euro da non perdere con i saldi estivi di Nintendo e-Shop e non solo, le produzioni videoludiche minori sono tra le scelte più gettonate del momento, complice il grande parco titoli messo a disposizione della console della Grande N: tra i migliori sconti indie troviamo infatti Hades, Cuphead, Cult of the Lamb, TMNT Shredder's Revenge e non solo.

Qui di seguito vi riportiamo l'elenco delle offerte principali:

Hades passa da 24,99 euro a 12,49 euro;

Cuphead passa da 19,99 euro a 13,99 euro;

The Survivalist passa da 24,99 euro a 6,24 euro;

Teenage Mutant Ninja Turles Sgredder's Revenge passa da 24,99 euro a 17,49 euro;

Super Meat Boy Forever passa da 15,99 euro a 1,59 euro;

Spiritfarer: Farewell Edition passa da 24,99 euro a 6,24 euroM

Streets of Rage 4 passa da 24,99 euro a 12,49 euro;

Shovel Knight Pocket Dungeon passa da 19,99 euro a 9,99 euro;

The Last Campfire passa da 14,99 euro a 2,99 euro;

Have A Nice Death passa da 24,99 euro a 19,99 euro;

Subnautica passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Moving Out passa da 29,99 euro a 6,24 euro;

Evergate passa da 9,99 euro a 1,99 euro;

Road 96 passa da 19,96 euro a 5,98 euro;

Tetris Effect: Connected passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Torchlight 3 passa da 39,99 euro a 9,99 euro;

Don't Starve together passa da 19,99 euro a 5,09 euro.

Si conclude così la carrellata di giochi indie in sconto, seppure le promozioni complete presenti sul Nintendo e-Shop siano ricche di tanti altri grandi nomi ed altri meno altisonanti: ad esempio, tra i titoli in lista troviamo Slime Rancher, Eldest Souls, Rogue Legacy 2, The Talos Principle, OlliOlli World e non solo.