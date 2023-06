Nintendo e-Shop, i migliori saldi estivi secondo Nintendo: da Layton ad Astral Chain

Siete alla ricerca di qualche titolo interessante da provare con la vostra console portatile ideata da Nintendo? L'estate è arrivata e ci sono tanti giochi in sconto da non perdere su Nintendo Switch con gli ultimi giorni per i saldi estivi. Tra i titoli attualmente in offerta vi sono grandi brand del mercato: Dark Souls, Astral Chain e non solo.

Per questa incredibile occasione che dà il via ad una pazza estate videoludica, il Nintendo eShop ha messo alcune magiche avventure in saldo a meno di 4 euro, ma quali altri prodotti bisogna non farsi sfuggire? Qui di seguito vi elenchiamo i migliori titoli attualmente in promozione sull'eShop:

Dark Souls Remastered passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Astral Chain passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

Monster Hunter Rise passa da 39,99 euro a 15,99 euro;

Latyon's Mistery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari - Edizione Deluxe passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Kirby's Drem Buffet passa da 14,99 euro a 9,99 euro;

The Elder Scrolls V Skyrim passa da 59,99 euro a 23,99 euro;

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definite Edition passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

EA Sports FIFA 23 Legacy Edition passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Xenoblade Chronicles 3 passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

Kirby e la Terra Perduta passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

Disney Dreamlight Valley passa da 29,99 euro a 22,49 euro;

Rayman Legends Definitive Edition passa da 39,99 euro a 7,99 euro;

Lego Harry Potter Collection passa da 39,99 euro a 11,99 euro;

Contra Rogue Corps passa da 39,99 euro a 1,99 euro;

Diablo III Eternal Edition passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Unravel Two passa da 29,99 euro a5,09 euro;

LEGO Marvel Super Heroes passa da 39,99 euro a 7,99 euro;

Immortals Fenyx Rising passa da 59,99 euro a 11,99 euro.

Le offerte di certo non mancano e ognuna delle promozioni attualmente in saldo saprà soddisfare i gusti e le aspettative dei giocatori di tutto il mondo.