Nintendo e-Shop, è tempo di saldi: sconti su Tomb Raider 1-3 Remastered e non solo

È sempre tempo di sconti sul Nintendo e-Shop, la piattaforma digitale della Grande N che accoglie grandi offerte da non lasciarsi sfuggire. La giornata di oggi si tinge di arancione, grazie alle promozioni attualmente disponibili sullo store Nintendo, ove troviamo nomi altisonanti quali quello di Gothic, Tomb Raider I-III Remastered e non solo.

Alcuni di questi titoli in saldo fanno parte dell'evento del Nintendo Direct di settembre dedicato a Peach Showtime e Mario RPG, ove vi è stato modo di porgere lo sguardo anche in direzione di progetti come quello della suddetta Remastered dei tre iconici capitoli di Tomb Raider. Volete conoscere nel dettaglio ciò che il Nintendo e-Shop ha da offrire? Allora vi rimandiamo all'elenco delle promozioni complete che potete trovare qui sotto e nella pagina del sito Nintendo:

In calce alla notizia trovate l'elenco completo delle promozioni attualmente disponibili su e-Shop. Avete trovato la vostra prossima esperienza videoludica tra quelle in saldo?

