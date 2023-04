Nintendo e-Shop: tante novità in arrivo su Nintendo Switch, da Road 96 a GrimGrimoire

Mentre l'utenza volge il proprio sguardo al via del Nintendo e-Shop ai saldi di Super Mario per il lancio del film, approdato nelle sale cinematografiche dalla giornata di ieri 5 aprile, lo shop digitale della Grande N si arricchisce con nuove produzioni in arrivo, che sapranno capitalizzare l'attenzione di una fetta di giocatori.

Tra le uscite recenti in evidenza troviamo alcuni titoli che amplieranno le proprie librerie e le esperienze digitali portate al termine: tra i nomi in lista figurano quello di Batora: Lost Haven, Road 96: Mile 0 e altro ancora. Il tutto, come di consueto, ci viene ricordato dalla stessa Nintendo, la quale ci tiene a celebrare queste nuove avventure attraverso la propria pagina ufficiale. Qui di seguito vi riportiamo le produzioni presenti sul sito Nintendo:

Curse of the Sea Rats , un platform adventure caratterizzato dalla presenza di animazioni disegnate a mano e che getta i giocatori in un viaggio che li porta a vestire i panni di quattro prigionieri dell'impero britannico. Gli utenti sono chiamati a combattere nemici davvero potenti, in un'avventura confezionata dai ragazzi di Petoons Studio e PQube uscita oggi, il 6 aprile 2023 e disponibile a 19,99 euro.

Batora: Lost Haven racconta la storia di Avril, ormai priva di una famiglia che ha appreso l'arte della sopravvivenza. Il tutto è condito da elementi RPG e da un sistema unico con la possibilità di una doppia opzione, utili a far immergere i giocatori in un mondo ove il concetto di morale è alquanto discutibile. Anche Batora Lost Haven è disponibile da oggi, 6 aprile 2023 al prezzo di 19,99, a fronte del prezzo di listino di 24,99

Road 96: Mile 0 è la terza avventura citata da Nintendo, approdata su Nintendo Switch il 4 aprile 2023 e acquistabile a 12.99 euro. Road 96: Mile 0 è un titolo con una forte componente musicale e adventure, con colonne sonore ideate da DigixArt.

Infine abbiamo GrimGrimoire OnceMore, in uscita il 7 aprile al prezzo di 49,99 euro. Il gioco ripropone, in chiave moderna e più in linea coi tempi, una classica produzione alla cui firma viene riportato il nome di Vanillaware e incentrata sulla storia dell'aspirante maga Lillet Blan.

Si conclude così la lista di giochi di questa settimana su Nintendo Switch. Intanto, però, la Grande N rinnova ulteriormente le sue promozioni. La mole di contenuti in offerta è elevata e, proprio per questo, vi invitiamo a recuperare l'elenco dei tre giochi Switch imperdibili a meno di 15 euro con gli sconti su Nintendo eShop.