Nintendo e-Shop, tante offerte per godersi il weekend: da Limbo a King of Seas e Crysis

Quale modo migliore vi può essere per godersi un po' di sano intrattenimento videoludico del fine settimana, se non con giochi Switch su Nintendo eShop per divertirsi spendendo poco? La Grande N continua a proporre importanti offerte per tutti, con avventure dal nome più o meno altisonante accessibili ad un costo alquanto ridotto.

Pur essendovi l'interesse del pubblico capitalizzato sull'avventura di Link in un gioco come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che va oltre ogni aspettativa (come raccontatovi dal nostro Giuseppe Arace in sede di recensione), è giunto il momento di scoprire quali promozioni il panorama Nintendo ha in serbo per i giocatori. Nella lista compaiono nomi del calibro di Limbo, King of Seas, Crysis Remastered, Call of Juarez: Gunslinger e molto altro ancora.

Il tutto, come detto in precedenza, è reso accessibile dal prezzo alquanto ridotto, che permette quindi di godere di grandi avventure complice la presenza della portabilità di Switch che modifica radicalmente il modo di giocare. Qui di seguito vi riportiamo alcune delle offerte principali presenti sull'e-Shop:

Outlast: Bundle of Terror passa da 24,99 euro a 3,74 euro;

Moonlighter passa da 24,99 euro a 3,74 euro;

Lumo passa da 19,99 euro a 1,99 euro;

Outlast 2 passa da 29,99 euro a 4,99 euro;

LIMBO passa da 9,99 euro a 0,99 euro;

King of Seas passa da 24,99 euro a 4,99 euro;

Farm Tycoon passa da 19,99 euro a 0,99 euro;

Crysis Remastered passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Call of Juarez: Gunslinger passa da 19,99 euro a 3,99 euro;

Overcooked 2 passa da 16,99 euro a 6,79 euro;

Jurassic World Evolution: Complete Edition passa da 59,99 euro a 20,99 euro;

INSIDE passa da 19,99 euro a 1,99 euro;

Children of Morta passa da 21,99 euro a 5,49 euro;

Overcooked All You Can Eat passa da 39,99 euro a 15,99 euro;

Moving Out passa da 24,99 euro a 6,24 euro;

The Sinking City passa da 49,99 euro a 9,99 euro;

Yooka-Laylee passa da 39,99 euro a 3,99 euro.

La lista dei giochi in saldo non termina qui: Nintendo e-Shop è ricco di grandi offerte e occasioni a prezzo bassissimo, che non aspettano altro di essere scoperte dagli utenti di tutto il mondo.