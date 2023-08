Nintendo e-Shop, tanti sconti per prepararsi al Ferragosto: Doom, Quake, Skyrim e non solo

La piattaforma digitale della Grande N è sempre ricca di promozioni, con il Nintendo e-Shop che ha tanti giochi Switch a meno di cinque euro in gran parte delle occasioni dell'anno. Tuttavia, il Ferragosto si fa sempre più vicino, ed è quindi giunto il momento di dare un'occhiata a qualche offerta da non lasciarsi sfuggire sul Nintendo e-Shop.

Tra i titoli attualmente in sconto troviamo grandi nomi del panorama videoludico: ad esempio, il Nintendo e-Shop ha messo in offerta EA Sports FIFA 23, Vampire Survivors, Torchlight III, The Elder Scrolls V: SKyrim, Digimon Story Cyber Sleuth, Quake e molto altro. Dopo aver visionato le promozioni del Nintendo e-Shop che ha dato il via al festival multiplayer con punti oro, sconti e giochi gratis, è il momento di scoprire le altre novità.

EA Sports FIFA 23 Legacy Edition per Nintendo Switch passa da 39,99 euro a 9,99 euro;

Vampire Survivors può essere comprato a 4,49 euro. Il costo di listino ammonta a 4,99 euro;

torchlight III passa da 39,99 euro a 4,99 euro;

the Elder Scrolls V: Skyrim passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition è ora disponibile ad un prezzo pari a 9,59 euro. Il costo di listino originale ammonta a 59,99 euro;

Quake è ora disponibile alla modica cifra di 3,29 euro. Il costo originale è pari a 9,99 euro;

WC 9 FIA World Rally Championship può essere comprato a 4,99 euro;

Disney Speedstor - Standard Founder's Pack è ora disponibile a 20,99 euro, rispetto al costo iniziale di 29,99 euro;

Lego Worlds passa da 29,99 euro a 4,79 euro;

GOD EATER 3 passa da 59,99 euro a 9,59 euro;

Doom Eternal è passato da 29,99 euro euro al prezzo di 9,89 euro.

Il Nintendo eShop è ricco di grandi offerte. Avete già trovato il gioco che vi interessa?

