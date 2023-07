Nintendo e-Shop: il viaggio nel regno di Hyrule domina la classifica della settimana

Meno di ventiquattr'ore fa sono sopraggiunte nuove informazioni circa la lista dei giochi più venduti in Giappone nel 2023 , che ha segnato l'uscita dell'ultimo grande progetto targato Square Enix dall'elenco dei tre titoli più acquistati dagli utenti della Terra del Sol Levante. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom continua a dominare.

Ma il raggiungimento del punto più alto del podio dei titoli più in voga del momento non è valido solo per il mercato giapponese: infatti, come rivelato anche dal Nintendo e-Shop, il viaggio di Link continua ad essere al primo posto. Il successo del sequel di Breath of the Wild è innegabile, come raccontatovi ampiamente nella recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che va oltre ogni aspettativa. Ma quali sono gli altri titoli che competono contro il sequel dell'IP storica di Nintendo?

Classifica e-Shop: tutti i giochi

Zelda: Tears of the Kingdom;

Story of Seasons: A Wonderful Life;

Pikmin 1+2;

Mario Kart 8 Deluxe;

Minecraft;

A Little to the Left;

Mortal Kombat 11;

Super Smash Bros. Ultimate;

Inside;

Stardew Valley;

Mario Party Superstars;

Nintendo Switch Sports;

Among Us;

Animal Crossing: New Horizons;

Untitled Goose Game;

New Super Mario Bros. U Deluxe;

Super Mario 3D World + Bowser's Fury;

Truck Simulator;

Hentai Girls Deluxe Edition;

Just Dance 2023 Edition;

Dragon Ball Xenoverse 2;

Mario + Rabbids Kingdom Battle;

Disney Dreamlight Valley;

Portal: Companion Collection;

Unpacking;

Limbo;

Zelda: Breath of the Wild;

Everdream Valley.

Classifica e-Shop: giochi disponibili solo via download

A Little to the Left;

Inside;

Stardew Valley;

Among Us;

truck Simulator;

Disney Dreamlight Valley;

Limbo;

Everdream Valley;

Ghost trick;

Cooking Simulator;

Rubber Bandits;

Pico Park;

The Jackbox Party Pack 3;

Hollow Knight;

Green Hell;

Arcade Archieves Vs. Super Mario Bros.

The Suicide of Rachel Forest;

Thief Simulator;

The Oregon Trail;

Kirby's Dream Buffet;

Pikmin 2;

Celeste;

Jenny LeClue: Detective;

Super Meat Boy Forever;

Ultimate Chicken Horse;

Subnautica;

Don't Starve Together;

Wylde Flowers;

Caste Crasher Remastered;

Naruto Shippuned: Ultimate Ninja Storm 2.

Si conclude così la lista dei giochi più scaricati sul Nintend e-Shop nel corso della settimana ormai prossima alla sua chiusura. L'elenco dei prodotti più apprezzati continua ad essere dominata dal grande viaggio di Link all'insegna della salvezza del regno di Hyrule, con un sequel che a distanza di sei anni dal suo predecessore ha riportato in auge l'amore per quelle terre indimenticabili per i fan.