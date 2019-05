Nintendo E3 2019: seguiamo il Direct in diretta martedì 11 giugno alle 18:00

Per la prima volta da quindici anni a questa parte, Nintendo andrà all'E3 senza Reggie Fils-Aime, che ha lasciato definitivamente la presidenza della divisione americana ad aprile. La casa di Kyoto, in ogni caso, è seriamente intenzionata a fare le cose in grande e ha preparato diversi eventi per i giocatori e la stampa.

L'appuntamento principale sarà rappresentato dal Nintendo Direct E3 2019, che andrà in onda a partire dalle ore 18:00 di martedì 11 giugno. La redazione di Everyeye non mancherà ad un evento così importante, e seguirà l'intera trasmissione in diretta da Los Angeles per commentare tutti gli annunci di Nintendo. Siete tutti invitati sul canale Twitch di Everyeye a partire dall'orario indicato! Vi consigliamo di effettuare l'iscrizione, requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori. Inoltre, cliccando sul simbolo a forma di campana in alto a destra attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi.

La grande N ha già confermato che si focalizzerà interamente sui giochi che verranno lanciati entro la fine di quest'anno. Ci aspettiamo quindi molto spazio per Pokémon Spada e Scudo, sicuramente il fiore all'occhiello della line-up 2019, e nuove informazioni su Luigi's Mansion 3 e Animal Crossing, annunciati molti mesi fa e attesi quest'anno. Durante l'E3 2019 si svolgeranno inoltre dei tornei eSport di Splatoon 2 e Super Smash Bros. Ultimate, oltre al Nintendo Treehouse: Live, trasmissione durante la quale verrà offerta una visione approfondita di alcuni titoli selezionati