Nintendo E3 2019: Treehouse in diretta e postazioni Demo allo store di New York

Si avvicina inesorabile l'apertura dei cancelli dell'E3 2019 e anche la Casa di Kyoto si sta preparando a dovere per l'appuntamento losangelino, con speciali iniziative presso lo store Nintendo di New York.

Quest'ultimo infatti sarà il fulcro di una serie di iniziative speciali aperte al pubblico, che prenderanno il via martedì 11 e si concluderanno il venerdì 14 giugno. I fan della Grande N potranno recarsi presso lo store per seguire insieme il Nintendo Direct dell'E3 2019, che, secondo il fuso orario nostrano, prenderà il via martedì 12 alle ore 18:00. Durante tutte e quattro le giornate, inoltre, saranno trasmessi in diretta i diversi Nintendo Treehouse, streaming di approfondimento dedicati all'universo videoludico Nintendo. Gli orari di questi ultimi, tuttavia, non risultano ancora definiti. Infine, elemento interessante, presso lo store saranno allestite alcune postazioni Demo, che consentiranno all'utenza di provare "titoli Nintendo selezionati". Che tra questi possa figurare qualche sorpresa inattesa?



Per saperne di più non ci resta che attendere martedì 12 giugno: per addolcirvi l'attesa, il nostro Gabriele Carollo ha stilato uno speciale dedicato alle aspettative legate al Nintendo Direct E3 2019. Inoltre, vi ricordiamo che Nintendo ha recentemente confermato un piccolo grande antipasto per l'evento: il 5 giugno sarà infatti trasmesso un Direct dedicato a Pokemon Spada e Pokemon Scudo.