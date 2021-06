Nintendo all'E3 2021: il Direct si focalizzerà sui giochi, niente annunci su Switch PRO?

L'annuncio del Nintendo Direct per l'E3 2021 sta calamitando le attenzioni della community, specie in funzione dei mancati riferimenti da parte della casa di Kyoto sul rumoreggiato reveal di Nintendo Switch PRO che, in base ai leak degli ultimi giorni, sarebbe sempre più imminente.

Contestualmente alla presentazione del nuovo, importante appuntamento mediatico che si terrà alle ore 18:00 italiane di martedì 15 giugno, Nintendo ha aggiornato il sito ufficiale per fare spazio alla pagina che ospiterà tutte le notizie relative al Direct per la kermesse videoludica losangelina.

Nella pagina dedicata al Nintendo Direct dell'E3 2021, l'azienda giapponese ha chiaramente specificato che lo spettacolo digitale durerà quaranta minuti e che sono previsti solo ed esclusivamente degli annunci relativi al software. I videogiochi che saranno mostrati durante il Direct, sempre in base alle informazioni snocciolate dalla Grande N, sono previsti in uscita "per la maggior parte dei casi entro fine 2021": di conseguenza, non ci sarà alcun genere di annuncio legato all'hardware, da qui la discussione intavolata dai fan sul mancato reveal di Switch PRO.

L'annuncio del Nintendo Direct dell'E3 2021, però, non smentisce le ultime voci di corridoio rincorsesi in rete: paradossalmente, il reveal dello show del 15 giugno ridà forza al rumor sulla presentazione di Nintendo Switch PRO prima dell'E3, con un evento espressamente dedicato alla nuova console ibrida della casa di Super Mario con tanto di specifiche tecniche, data di uscita, prezzo, indicazioni sulle modalità di preordine e descrizione dei benefici grafici e ludici per i titoli eseguiti sulla nuova piattaforma.