Nintendo, un esecutivo ha ricevuto delle minacce di morte da una donna

Dopo i numerosi annunci del Nintendo Direct dell'8 febbraio, torniamo a parlare della casa di Kyoto per questioni che non hanno direttamente a che fare con i videogiochi. A quanto pare, un pezzo grosso della compagnia ha ricevuto delle minacce di morte.

Stando a quanto riferito da Kyoto Shimbun e tradotto da Nintendo Everything, giovedì 9 febbraio la Kyoto Prefectural Police ha arrestato una donna di trentasei anni con l'accusa d'aver inviato delle minacce di morte ad un esecutivo di Nintendo. Stando alla ricostruzione dei fatti, lo scorso giugno la sospetta avrebbe spedito al quartier generale della compagnia nel sud di Kyoto un pacco contenente un sacchetto d'incenso e una lettera minatoria con sopra scritto una data e frasi come "Ti ucciderò" e "Muori Nintendo".

Secondo quanto riferito dai portavoce della polizia giapponese, l'esecutivo che ha ricevuto il pacco e la donna non si sono mai incontrati in vita loro, un dettaglio che ha dunque indotto gli investigatori ad escludere l'esistenza di problemi personali che potrebbero fungere da movente. L'identità dell'esecutivo non è stata rivelata, mentre Nintendo ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito, pertanto al momento non siamo in grado di fornirvi ulteriori informazioni sulla faccenda.

Passando a questioni "corporate" sicuramente più attinenti a console e videogiochi, Nintendo ha recentemente annunciato che Switch ha raggiunto quota 122 milioni di unità vendute, un traguardo che le ha permesso di sorpassare PlayStation 4 e Game Boy nella classifica delle console più vendute di tutti i tempi.