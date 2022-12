Nintendo eShop: ci sono 3 bei giochi Switch in sconto a meno di 2 €

Il Black Friday è passato da un bel po', ma questo non significa che sono finite le offerte! Sul Nintendo eShop, in particolare, sono disponibili una marea di videogiochi in sconto, alcuni ad un prezzo talmente basso che resistere all'acquisto è quasi impossibile. Ecco a voi alcuni giochi a meno di 2 euro!

Grazie ai saldi del Nintendo eShop, potete acquistare tre interessanti titoli ad un prezzo inferiore a quello di caffè e cornetto. Per prima cosa vi indichiamo quella perla che risponde al nome di This War of Mine: Complete Edition, un gioco di sopravvivenza a scorrimento laterale che racconta la guerra dal punto di vista gruppo di civili costretti a sopravvivere in una città sotto assedio. Costa solo 1,99 euro e include anche l'ottima espansione The Little Ones, che esplora le difficoltà della sopravvivenza in tempo di guerra dalla prospettiva dei bambini.

Degno di nota anche My Brother Rabbit a 1,49 euro, una colorata avventura punta e clicca disegnata a mano. In un mondo surreale dove la realtà si fonde con la fantasia della protagonista, siete chiamati a risolvere dei rompicapi ispirati alle avventure grafiche di una volta. Si tratta di un'esperienza piacevole e stimolante, in grado di intrattenervi per 4-5 ore accompagnandovi alla scoperta di cinque incantevoli mondi. Per conclude segnaliamo Pid, un puzzle platform a scorrimento orizzontale appena arrivato su Nintendo Switch: la pubblicazione del gioco originale risale al 2012, ma sull'eShop è approdato il 18 novembre di quest'anno. Ambientato in una terra sconosciuta piena di nemici unici e alleati improbabili, vi chiede di manipolare la forza di gravità per spostare gli oggetti e superare degli ostacoli all'apparenza insormontabili.

Dirigetevi a questo indirizzo per consultare la selezione completa degli sconti del Nintendo eShop. Avete adocchiato anche qualcos'altro? Aspettiamo le vostre segnalazioni nei commenti!