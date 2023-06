Nintendo eShop: 3 giochi a meno di 5 euro da comprare prima che finiscano i Saldi Estivi

Ultima chiamata: oggi 25 giugno rappresenta l'ultima giornata di validità per i Saldi Estivi del Nintendo eShop. Se non ne avete ancora approfittato - o magari avete voglia di attingere ancora - vi consigliamo di fiondarvi sullo store alla ricerca dei vostri giochi preferiti e di dare un'occhiata ai nostri consigli con 3 ottimi giochi a meno di 5€.

The Walking Dead: The Complete First Season (3,74 euro)

La prima stagione della serie di videogiochi di The Walking Dead sviluppato da Telltale Games narra una delle storie più belle ed emozionanti dell'intero franchise partorito da Robert Kirkman.

Dunque, se amate The Walking Dead o molto più semplicemente gradite le avventure con i non morti sullo sfondo, andate a colpo sicuro. La storia vi mette nei panni di Lee Everett, un criminale che ottiene la chance di rifarsi una vita in concomitanza con lo scoppio dell'apocalisse dei morti viventi. Durante il suo viaggio, incontra una piccola orfana, Clementine, che sceglie di proteggere al costo della propria vita. The Complete First Season include tutti e cinque gli episodi della stagione principale (il cui svolgimento varia a seconda delle scelte compiute) e anche l'episodio DLC aggiuntivo 400 Days.

Mark of the Ninja: Remastered (4,99 euro)

Mark of the Ninja è un action/platform bidimensionale che fa dello stealth la sua ragione d'essere. Tra i migliori di sempre nel suo genere, entusiasma grazie a meccaniche sopraffine e un level design complesso che invogliano alla continua sperimentazione di approcci alternativi.

La Remastered per Nintendo Switch rende onore all'edizione originale con una presentazione degna degli standard moderni e adatta alla fruizione in mobilità, includendo anche tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dopo il lancio originario, tra cui La Storia di Dosan (un DLC narrativo) e la modalità Plus (che consente di accedere a nuove sfide e ricompense dopo il completamento del gioco).

Child of Light Ultimate Edition (4,99 euro)

Se avete voglia di vivere una favola, allora non c'è nulla di più indicato di Child of Light, un gioco di ruolo a turni accessibile a chiunque e dotato di un irresistibile aspetto grafico acquarellato che trabocca di colori e magia.

la protagonista è Aurora, una ragazzina che lotta per salvare suo padre e il perduto regno di Lemuria. Gli scontri cercano l'equilibro tra varietà e leggerezza, risultando accessibili anche a tutti coloro che non sono cresciuti a pane e GDR. L'alleato della protagonista, Igniculus, può essere controllato toccando lo schermo oppure da un altro giocatore con i Joy-Con. L'Ultimate Edition in sconto offre anche tutti i contenuti aggiuntivi della produzione, che comprendono oggetti, missioni e personalizzazioni.

