Nintendo eShop: 3 giochi a meno di 7 euro da comprare nell'ultimo giorno di Black Friday

La promozione del Black Friday del Nintendo eShop scade oggi 3 dicembre, dunque vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi. Se reputate la scelta troppo vasta e non sapete cosa acquistare, ci pensiamo noi a venire in vostro soccorso. Ecco tre giochi a meno di 7 euro da avere per forza.

A Short Hike a 4,19 euro

Cominciamo con qualcosa di economico, originale e generalmente poco conosciuto. Parliamo di A SHort Hike, un gioco d'esplorazione in cui bisogna accompagnare un'uccellina di nome Claire fino alla vetta di una montagna. Pur con dimensioni contenute, l'open world di A Short Hike restituisce un forte senso di libertà incentivando l'esplorazione e premiando i più curiosi che scelgono di addentrarsi sui sentieri secondari, che nascondono luoghi intrisi di pace e una varietà di mini-giochi, che spaziano dalla pesca alla nautica ad una sorta di pallavolo. Sviluppato quasi interamente da una singola persona (Adam Robinson-Yu), A Short Hike è inoltre contraddistinto da uno stile grafico semplice ma affascinante, che dipinge un delizioso mondo 3D impiegando una manciata pixel.

Wonder Boy: The Dragon's Trap a 5,99 euro

Cambiamo registro con Wonder Boy: The Dragon's Trap, rifacimento del cult per SEGA Master System che per l'occasione è stato impreziosito con animazioni create a mano, una giocabilità ricalibrata e un sottofondo audio riorchestrato. Il protagonista è stato trasformato in una mostruosità a metà tra umano e lucertola, e l'unico modo che ha per riacquistare la sua forma normale è quello di trovare la Croce Salamandra, un oggetto magico capace di spezzare le maledizioni. Da questo incipit prende piede un'avventura ricca d'azione in un mondo 2D fortemente interconnesso, nonché popolato da mostri ed esotici draghi. I più nostalgici saranno felici si sapere che è possibile passare alla grafica in 8-bit in qualsiasi momento.

Portal: Collezione da Compagnia a 6,45 euro

Cosa ci fate ancora qua, andate immediatamente a comprare Portal: Collezione da Compagnia! Questa raccolta include Portal e Portal 2, i due esponenti di una serie che ha fatto la storia configurandosi come una delle perle più brillanti del panorama videoludico. I due Portal sono dei puzzle game narrativi in prima persona che invitano a risolvere degli enigmi ambientali basati sulla fisica con l'ausilio di una pistola capace di creare dei portali. Un mix di gameplay brillante, humor nero ed esplorazione che ha fatto scuola beccandosi anche centinaia di premi. In Portal 2 è inclusa una modalità cooperativa locale e online, in cui scervellarsi in compagnia di un amico.