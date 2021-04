Nintendo eShop: 4 giochi a meno di 4 euro da non lasciarsi sfuggire

Sul Nintendo eShop è sempre possibile fare degli ottimi affari: il catalogo dello store digitale di Kyoto è tuttavia vastissimo, e non sempre è facile orientarsi. Per questo motivo, selezioniamo periodicamente una serie di giochi in sconto che a nostro parere non sfigurerebbero affatto nella vostra raccolta. Ecco i nostri consigli del 18 aprile.

Con l'obiettivo di rimanere al di sotto della soglia dei quattro euro, cominciamo col segnalarvi i primi due giochi dei talentuosi ragazzi di Supergiant Games: prima del fenomeno Hades, prima ancora di Pyre, c'erano Bastion e Transistor (venduti rispettivamente a 2,99 euro e 3,35 euro), due action GDR accomunati da un sublime stile artistico e da una narrazione dall'atmosfera evocativa. Si distinguono per le tematiche trattate e meccaniche di gameplay, ma sono entrambi estremamente consigliati.

Non possiamo inoltre non invogliarvi all'acquisto di Limbo, l'eccezionale esordio di Playdead venduto in offerta ad appena 1,99 euro. Si tratta di un gioco minimalista, che tratteggia un mondo desolato e angosciante interamente in bianco e nero, appassionando il giocatore con puzzle ambientali sempre stimolanti. Se invece siete alla ricerca di sfide, vi proponiamo GoNNER a 1,99 euro, un insidiosissimo platform 2D con elementi roguelike. Il protagonista è Ikk, un tipo altruista e fortemente incompreso impegnato in un viaggio nelle buie profondità del sottosuolo

Tutti gli sconti fin qui evidenziati scadono il 25 aprile. Se avete adocchiato altri giochi interessanti in offerta, non esitate a farcelo sapere scrivendoci un commento nell'apposita sezione.