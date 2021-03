Nintendo eShop: 5 giochi per Switch a meno di 5 euro

Oggigiorno è possibile risparmiare un bel po' di soldi sull'acquisto dei giochi approfittando degli sconti sugli store digitali. Ciò vale anche per il Nintendo eShop, dove sono costantemente disponibili delle offerte sui titoli più disparati, quindi abbiamo ben pensato di consigliarvi cinque ottimi giochi in sconto a meno di 5 euro.

Se siete dei giocatori di lunghissima data oppure dei giovani curiosi, potete considerare l'acquisto del primo Dragon Quest a 3,49 euro oppure di Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line a 4,54 euro (o entrambi, fate voi), così facendo riscoprirete le origini di una delle saghe GDR più celebri di tutti i tempi. Senza abbandonare il tema nostalgico, vi proponiamo anche Syberia 2 ad appena 1,49 euro, la seconda celebre avventura di Kate Walker partorita dal genio di Benoît Sokal. Un ottimo antipasto in vista dell'uscita di Syberia: The World Before, al momento previsto solo su PC.

Ci spostiamo nel mondo indie per consigliarvi l'italiano Black Paradox a 4,49 euro, un frenetico sparatutto rogue-lite accompagnato da una colonna sonora synthwave e realizzato in pixel-art da Fantastico Studio, e Figment a 2,99 euro, un colorato gioco di azione e avventura che vi accompagna nell'esplorazione di un universo unico e surreale, pervaso di musica e umorismo. La nostra ultima scelta ricade su Bleed 2 a 4,49 euro, un gioco d’azione arcade frenetico con una protagonista dai capelli viola in grado di schivare e riflettere colpi per eliminare con stile ondate di nemici e boss (c'è anche il primo capitolo a 3,59 euro).

Ne approfittiamo per segnalarvi che sul Nintendo eShop ci sono anche i saldi per il Mario Day su Paper Mario: The Origami King e Super Mario Maker 2.