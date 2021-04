Nintendo eShop: 5 grandi giochi per Switch a meno di 5 euro

Il Nintendo eShop rinnova costantemente le proprie offerte sui videogiochi permettendo ai possessori di Switch di giocare tanto spendendo poco. La selezione dei prodotti in saldo è tuttavia molto vasta, pertanto abbiamo ben pensato di venirvi incontro segnalandovi 5 grandi giochi a meno di 5 euro che secondo noi non dovreste lasciarvi scappare.

Il primo che portiamo alla vostra attenzione è l'indubbio fenomeno del momento Among Us, acquistabile ad appena 3,43 euro. Il singolare titolo creato da InnerSloth è un vero e proprio must per gli amanti delle esperienze multigiocatore, ed è in grado di garantire ore di divertimento in compagnia dei proprio amici. Per chi non ha paure delle sfide c'è invece Crypt of the NecroDancer a 3,99 euro, pluripremiato rhythm game roguelike per giocatori hardcore in cui bisogna muoversi a ritmo di musica e impartire mazzate seguendo le battute.

Tra i migliori giochi stealth dell'ultima decade, Mark of the Ninja Remastered di Klei Entertainment è offerto a soli 4,99 euro: oltre ai miglioramenti grafici e gli affinamenti al gameplay, quest'edizione include anche il DLC "La Storia di Dosan" con personaggi e livelli aggiuntivi. Di Klei Entertainment vi consigliamo anche Don't Starve Nintendo Switch Edition a 4,99 euro, iconico survival game con atmosfere che ricordano le opere di Tim Burton. Infine, cambiamo ancora una volta genere per farvi conoscere Yoku's Island Express, sempre a 4,99 euro, un colorato e originale platform game che il nostro Francesco Fossetti ha premiato con un eccezionale 9!

