Nintendo eShop dice addio alla Russia: annunciata la chiusura definitiva

Poco dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, seguendo la scia di altre compagnie, Nintendo aveva sospeso la vendita di Switch in Russia oltre ad interrompere la vendita dei propri giochi e DLC tramite il Nintendo eShop. Ora si compie un ulteriore passo verso l'addio al territorio russo.

A partire dalla data odierna, 31 maggio 2023, il Nintendo eShop chiude in maniera definitiva in Russia: da questo momento i giocatori non potranno dunque più effettuare alcun tipo di acquisto sullo store della casa di Kyoto e non potranno riscattare alcun tipo di codice, con il servizio che cessa ogni tipo di funzione. La conferma arriva dal portale Game Developer, che ha avuto modo di leggere una comunicazione via mail inviata ai publisher da Nintendo of Europe.

Va detto che il Nintendo eShop era comunque inutilizzabile già da molto tempo: dopo lo stop alla distribuzione dei propri prodotti, infatti, Nintendo aveva messo la versione russa del suo store in manutenzione a tempo indeterminato. Il comunicato del colosso nipponico specifica comunque che, nonostante la chiusura, "a partire dal 31 maggio 2023, e per il prossimo futuro, i clienti russi con un account Nintendo esistente potranno riscaricare i contenuti digitali acquistati in precedenza". A parte questo, "non sarà possibile effettuare nuovi acquisti o utilizzare codici di download nel Nintendo eShop in Russia".