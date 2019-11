Nintendo eShop: annunciate le Cyber Offerte, al via gli sconti per il Black Friday 2019

Con il Black Friday dietro l'angolo, una delle maggiori promozioni Nintendo eShop dell'anno prenderà il via venerdì 22 novembre e continuerà fino a domenica 1 dicembre. Le Cyber Offerte 2019 proporranno oltre 150 giochi per Switch a prezzo scontato. Tutti i titoli inclusi nella promozione e gli sconti offerti saranno visibili da giovedì.

Con una così vasta gamma di giochi in sconto, la promozione Cyber ​​Offerte ha qualcosa per tutti: per chi ha acquistato da poco un Nintendo Switch Lite ed è in cerca di giochi per divertirsi in movimento, ma anche per i veterani di Nintendo Switch che vogliono qualcosa di diverso da provare, la promozione Cyber Offerte è una grande opportunità per espandere la libreria di software e ampliare gli orizzonti di gioco.

Per i membri Nintendo Switch Online che desiderano giocare con i giochi classici NES in modo autentico, i controller Nintendo Entertainment System saranno disponibili nel My Nintendo Store scontati del 20% durante il periodo di promozione.

La promozione Cyber ​​Offerte sarà attiva su Nintendo eShop da venerdì 22 novembre alle 15.00 CET fino a domenica 1 dicembre alle 23.59 ora locale. Più di 150 titoli per Nintendo Switch saranno disponibili a prezzi scontati, tra cui Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Cadence of Hyrule Crypt of the NecroDancer.