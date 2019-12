Nintendo eShop: svelate le Offerte di Natale con sconti su 700 giochi Switch, 3DS e Wii U

Attraverso i principali canali social di Nintendo, la casa di Kyoto conferma l'arrivo delle Offerte di Natale dell'eShop, con tantissimi sconti sui migliori videogiochi per Switch, 3DS e Wii U.

L'iniziativa promozionale di Nintendo ci permetterà di risparmiare fino all'80% sul prezzo di listino abituale di un numero impressionante di videogiochi: il messaggio condiviso su Twitter dal colosso videoludico nipponico ci spiega infatti che i titoli in sconto saranno più di 700, coprendo perciò quasi tutto il catalogo digitale dell'eShop.

Qui da noi, le Offerte di Natale del Nintendo eShop italiano saranno ufficialmente attive nella giornata di giovedì 19 dicembre a partire dalle ore 15:00. La lista dei titoli che rientreranno nella prossima tornata di sconti di fine anno del negozio digitale di Nintendo Switch, 3DS e Wii U non è stata ancora diramata, anche se in virtù dell'enorme numero di giochi coinvolti possiamo facilmente ipotizzare delle promozioni con tagli di pezzo più o meno "generosi" su kolossal come Pokemon Spada e Scudo, Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Astral Chain, The Witcher 3 Complete Edition o Zelda Link's Awakening, oltre agli immancabili Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild e Mario Kart 8 Deluxe.