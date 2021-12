Nintendo eShop: arriva la sezione dedicata ai giochi più giocati su Switch

Nintendo ha aggiunto una nuova sezione all'eShop, denominata semplicemente Most Player e dedicata ai giochi più giocati e popolari su Nintendo Switch, Switch Lite e Switch Oled.

La sezione in questione mostra semplicemente un elenco dei giochi più giocati nelle ultime due settimane, nel momento in cui scriviamo al top della classifica troviamo ovviamente Pokemon Diamante e Perla seguiti da Disgaea 6, Football Manager 2022 Touch e Shin Megami Tensei V, in tendenza c'è anche l'applicazione AAA Clock attualmente in sconto in molti paesi.

L'elenco dei giochi più giocati su Switch include anche Dragon Quest Builders 2, Diablo II Resurrected, Civilization VI, Fire Emblem Three Houses, My Time at Portia, X-COM 2, Xenoblade Chronicles 2, Monster Hunter Generations Ultimate, ARK Survival Evolved, Trails of Cold Steel III e Harvest Moon One World.

Un modo "alternativo" per l'eShop per consigliare e scoprire nuovi giochi da acquistare basandosi non tanto sui giochi più venduti quanto appunto sui titoli effettivamente più giocati dai possessori della console, si tratta di una caratteristica presente su tutti i principali shop digitali ma ancora assente sullo store di Nintendo e ora finalmente disponibile. Il rollout è iniziato nella notte e dunque la sezione più giocati potrebbe non essere ancora presente sull'eShop italiano ma nel corso delle prossime ore dovrebbe fare la sua comparsa anche nel nostro paese.