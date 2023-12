Nintendo eShop: ultima chance per le offerte di Natale in vista del nuovo anno

Purtroppo, ogni cosa bella ha un inizio ed una fine, ed è ciò che accadrà tra poco alle offerte del Nintendo eShop che ha portato il Natale in anticipo. Dopo una lunga serie di festeggiamenti, con oltre 3000 giochi in promo sull'eShop di Nintendo, è tempo di dire addio all'iniziativa di cui sopra. L'ultima chiamata per gli sconti è proprio qui.

Come segnalato dallo stesso sito ufficiale, infatti, i saldi natalizi del Nintendo eShop termineranno il 31 dicembre. Per molti vi è stato già il momento di recuperare alcuni dei super affari di fine anno su Nintendo Switch, ma quali sono i titoli da far entrare nella propria libreria videoludica tra quelli che fanno parte delle offerte della fine del 2023? Qui a seguire trovate un elenco completo delle IP da recuperare dalle pagine della piattaforma arancione di Nintendo, prima che sia troppo tardi:

Mario + Rabbids Sparks of Hope passa da 59,99 euro a 25,19 euro;

Vampire Survivors passa da 4,99 euro a 2,29 euro;

Rayman Legends Definitive Edition passa da 39,99 euro a 7,99 euro;

Persona 5 Royal passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Tunic passa da 27,99 euro a 19,59 euro;

Death's Door passa da 19,99 euro a 7,99 euro;

Dicey Dungeons passa da 14,99 euro a 1,49 euro;

Diablo III Eternal Collection passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

Hogwarts Legacy passa da 59,99 euro a 41,99 euro;

Sid Meier's Civilization VI passa da 29,99 euro a 5,99 euro;

LEGO Harry Potter passa da 39,99 euro a 7,99 euro;

Unpacking passa da 19,99 euro a 9,99 euro;

Sonic Superstars passa da 59,99 euro a 41,99 euro;

Monopoly per Nintendo Switch passa da 39,99 euro a 7,99 euro;

Two Point Campus passa da 29,99 euro a 10,19 euro;

Terraria passa da 29,99 euro a 11,99 euro;

Monster Hunter Rise passa da 39,99 euro a 15,99 euro;

Dave The Diver passa da 19,99 euro a 15,99 euro.

C'è un vasto elenco di titoli da poter recuperare in offerta, ma ribadiamo l'invito a fare presto: gli sconti Nintendo eShop per le feste di Natale stanno per terminare. Quale prodotto di intrattenimento vi divertirà per le restanti ore dell'anno?