Nintendo eShop, ultima chiamata per il Black Friday: gli sconti stanno per terminare

Nella giornata del 16 novembre, su Nintendo eShop sono partiti gli sconti del Black Friday con offerte da urlo su tanti giochi, alcuni dei quali molto in voga nel panorama di Nintendo Switch. Con l'arrivo di dicembre, però, i saldi stanno per giungere al termine: ultima chiamata per il Black Friday su Nintendo eShop; le promo stanno per terminare.

Dopo che Nintendo ha aggiunto nuovi giochi tra i saldi del Nintendo eShop per il Black Friday, è giunto il momento di rivedere quelle che sono le principali riduzioni di prezzo del momento per accaparrarsi grandi avventure da iniziare e portare al termine con la propria console ibrida. Il Nintendo eShop è invaso dalle offerte, ma quali tra queste sono quelle più degne di nota? Tra Red Dead Redemption, Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild, il divertimento è assicurato.

Red Dead Redemption passa da 44,99 euro a 34,99 euro;

Super Mario Odyssey passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

EA Sports FC 24 passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Metroid Prime Remastered passa da 39,99 euro a 27,99 euro;

The Legend of Zelda Breath of the Wild passa da 69,99 euro a 48,99 euro;

Grand Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition passa da 59,99 euro a 26,99 euro;

The Elder Scrolls V Skyrim passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker passa da 59,99 euro a 17,99 euro;

Fae Farm passa da 59,99 euro a 44,99 euro;

Crash Bandicoot 4 It's About Time passa da 49,99 euro a 24,99 euro;

The Legend of Zelda Link's Awakening passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

No Man's Sky passa da 49,99 euro a 24,99 euro;

Unravel Two passa da 29,99 euro a 3,89 euro;

Dark Souls Remastered passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Persona Collection passa da 89,98 euro a 58,48 euro;

Xenoblade Chronicles Definitive Edition passa da 59,99 euro a 39,99 euro.

Il Nintendo eShop è pronto a dire addio alle grandi offerte del Black Friday, ma manca ancora un po': esse finiranno a partire dal 3 dicembre. Approfittate, dunque, delle ultime occasioni per recuperare qualche videogioco non ancora facente parte della propria libreria digitale.