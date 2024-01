Nintendo eShop, ultima chiamata per i Saldi di Capodanno: manca poco alla fine delle promo

L'anno nuovo è iniziato alla grande con gli sconti su 1000 giochi Nintendo Switch con i Saldi di Capodanno, i quali hanno regalato non poche sorprese dalle pagine del Nintendo eShop. Purtroppo, però, ci avviciniamo sempre di più alla fine delle promozioni: quello di oggi è l'ultimo giorno disponibile per procedere con gli acquisti finali coi saldi.

Vi è stato modo di recuperare alcuni dei giochi disponibili a meno di 5 euro sul Nintendo eShop con i Saldi di Capodanno per pagare poco e divertirsi tanto, ma qual è il meglio che Nintendo ha saputo offrire ai propri utenti? L'elenco è sconfinato e pieno di nomi importanti: tra LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker, Have A Nice Death, Lost in Random, Disco Elysium The Final Cut e molto altro, l'offerta è vasta e piena di titoli da recuperare per la propria libreria digitale. Dunque, vi rimandiamo al meglio dei Saldi di Capodanno sul Nintendo eShop.

LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker passa da 59,99 euro a 17,99 euro;

Have a Nice Death passa da 24,99 euro a 16,99 euro;

Lost in Random passa da 29,99 euro a 2,99 euro;

Wildfrost passa da 19,49 euro a 16,56 euro;

Disco Elysium - The Final Cut passa da 39,99 euro a 11,99 euro;

Plant vs. Zombies La Battaglia di Neighborville Edizione Completa passa da 39,99 euro a 5,99 euro;

Neon White passa da 21,99 euro a 12,99 euro;

Dragon's Dogma Dark Arisen passa da 29,99 euro a 5,09 euro;

Mario Kart 8 Deluxe passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

Nintendo Switch Sports passa da 39,99 euro a 27,99 euro;

EA Sports FC 24 passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Mario Party Superstars passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

Super Mario 3D World + Bowser's Fury passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

Disney Illusion Island passa da 39,99 euro a 27,99 euro;

51 Worldwide Games passa da 39,99 euro a 27,99 euro.

L'elenco completo dei giochi in saldo è alquanto ampio, ma Nintendo ha saputo offrire diverse occasioni per i fan del suo brand videoludico su console ibrida. Avete già comprato qualche titolo grazie ai Saldi di Capodanno? Se no, provvederete ora? In ogni caso, affrettatevi: gli sconti sul Nintendo eShop termineranno il 14 gennaio; quello di oggi è l'ultimo giorno per poter recuperare i propri prodotti preferiti ad un prezzo ridotto.