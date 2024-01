Nintendo eShop, la classifica di inizio anno parla chiaro: Mario Kart 8 conquista il podio

Sono uscite numerose classifiche provenienti dal Nintendo eShop e non solo nel corso delle ultime settimane: come raccontatovi ieri, la top 20 giapponese di dicembre per Nintendo Switch ha visto Zelda soltanto al 18esimo posto, con il primato assoluto di Suika Game che ha battuto il resto delle IP Nintendo e terze parti dell'ecosistema Switch.

Però, nel corso della giornata di oggi, dalle pagine dell'eShop è sopraggiunta una nuova classifica videoludica, dedicata ai prodotti più acquistati nella prima settimana dell'anno. Quale sarà il titolo che ha riscosso maggior interesse tra il pubblico? Per molti non sarà affatto una risposta inaspettata: Mario Kart 8 Deluxe continua a sfrecciare ad altissime velocità, conquistando la vetta della top 30 ancora una volta. In parte, il successo settimanale del racing game è dovuto alla presenza del colosso nintendiano tra le fila dei giochi Switch in sconto con i Saldi di Capodanno su Nintendo eShop.

Che dire, invece, per la restante fetta di avventure videoludiche? Quali sono gli altri giochi più acquistati nell'ultimo periodo?

Mario Kart 8 Deluxe Just Dance 2023 Edition Super Mario Bros. Wonder Super Smash Bros. Ultimate Nintendo Switch Sports Minecraft Among Us Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Overcooked 2 Suika Game Hogwarts Legacy Mario Party Superstars Animal Crossing: New Horizons Stardew Valley Portal: Companion Collection Super Mario Party Zelda: Tears of the Kingdom Bluey: The Videogame Unpacking Dave the Diver EA Sports FC 24 Super Mario RPG Poppy Playtime Hades Untitled Goose Game It Takes Two Unravel Two Mortal Kombat 11 Ultimate Red Dead Redemption Monopoly

Giochi disponibili solo via download su Nintendo eShop

Among Us Suika Game Stardew Valley Dave the Diver Poppy Playtime The Jackbox Party Pack 3 A Little to the Left Scott Pilgrim vs. The World: The Game Ori and the Blind Forest Hollow Knight Kirby’s Dream Buffet Disney Dreamlight Valley Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. Hole io Uno Boomerang Fu Inside Pico Park Little Nightmares Subnautica Vampire Survivors RollerCoaster Tycoon 3 Sea of Stars Terraria Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Ultimate Chicken Horse Trombone Champ SpongeBob Krusty Cook-Off Stick Fight: The Game Firewatch

Mario Kart 8 Deluxe continua a dominare incontrastato le pagine del Nintendo eShop, seguito a ruota da alcune delle esperienze videoludiche che hanno segnato maggiormente l'annata appena trascorsa, come nel caso di Super Mario Bros Wonder, Super Mario RPG, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e molte altre IP.