Nintendo eShop, ecco la nuova classifica della settimana: chi è in cima alla classifica?

Mentre il Nintendo eShop inizia i festeggiamenti del Mar10 Day con interessanti iniziative pensate per i fan della mascotte videoludica, ecco che lo store digitale targato Nintendo ha rilasciato una nuova lista dei giochi più venduti sul Nintendo eShop durante la settimana. Tuttavia, questa volta c'è un'interessante sorpresa in vetta all'elenco.

Contrariamente a quanto spesso accade, come nel caso delle classifiche di inizio anno che hanno visto Just Dance 2024 in cima al Nintendo eShop, questa volta il titolo più venduto è del tutto inaspettato. Alcuni colossi dell'ecosistema Nintendo Switch del calibro di Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros Wonder e Just Dance hanno dovuto lasciare spazio ad una vecchia conoscenza. Qual è questa? Per scoprirlo, vi invitiamo a leggere l'elenco completo che trovate qui di seguito.

Overcooked 2; Just Dance 2024 Edition; Mario Kart 8 Deluxe; Super Mario Bros. Wonder; Minecraft; Stardew Valley; Balatro; Mario vs. Donkey Kong; Portal: Companion Collection; Among Us.

Giochi più venduti sull'eShop tramite download

Stardew Valley; Balatro; Among Us; Poppy Playtime; Star Wars: Battlefront Classic Collection; A Little to the Left; Hole io; Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto; Suika Game; Call of Honor.

Tra i titoli più in voga al momento troviamo anche il recente Balatro, il quale è stato al centro di varie peripezie a causa del suo improvviso abbandono del Nintendo eShop causato da alcune problematiche relative al titolo. Per il resto cosa ne pensate di questa classifica?