Nintendo eShop, la classifica dell'ultima settimana: Mario Kart 8 sfreccia al primo posto

Il mese di dicembre è iniziato alla grande per lo store digitale della Grande N, con una top 15 di novembre del Nintendo eShop in cui Super Mario e Hogwarts non conquistano il podio, sebbene l'elenco dei titoli più acquistati sul Nintendo eShop sia comunque di tutto rispetto. Però, è il momento di saperne di più sull'andamento degli scorsi giorni.

Ad inizio dicembre, sempre in riferimento alla settimana precedente (di novembre, dunque), abbiamo assistito ad una tripletta di Mario ed i suoi amici sul Nintendo eShop, in cui Super Mario ha surclassato tutti. Ora, però, le carte in tavola sono cambiate del tutto e Mario Kart 8 Deluxe sfreccia ad altissime velocità conquistando il podio. Che dire, invece, per gli altri giochi dell'ultimo periodo? Quali altre avventure tentano di tenere testa al campione di incassi della casa di Kyoto?

Qui di seguito trovate l'elenco dei prodotti più acquistati sul Nintendo eShop:

Mario Kart 8 Deluxe;

Suika Game;

Super Mario Bros. Wonder;

Super Smash Bros. Ultimate;

Super Mario RPG;

Portal: Companion Collection;

Just Dance 2023 Edition;

Hogwarts Legacy;

Stardew Valley;

Unravel Two.

Giochi disponibili su eShop soltanto via download

Suika Game;

Stardew Valley;

Among Us;

Scott Pilgrim vs. The World: The Game;

Surgeon Simulator CPR;

Dave the Diver;

The Last Campfire;

Inside;

Contra Anniversary Collection;

Hollow Knight.

Suika Game continua a tenere testa a Mario Kart 8 Deluxe e alla line-up a tema Super Mario uscita nell'arco delle ultime settimane, senza dimenticare l'altro campione di incassi proveniente da Warner Bros: parliamo di Hogwarts Legacy, il terzo miglior lancio su Switch nel 2023.