Nintendo eShop, le classifiche parlano chiaro: è tempo di ballare al ritmo di musica

Anno nuovo, classifiche nuove. Il Nintendo eShop continua a riservare grandi sorprese per i propri fan circa i giochi più scaricati e venduti nell'arco degli scorsi giorni. La settimana precedente è stata caratterizzata da Mario Kart 8 che ha conquistato il podio del Nintendo eShop, ma il titolo del momento è cambiato; è ora di ballare con stile.

Con l'ultima chiamata per i Saldi di Capodanno del Nintendo eShop e il termine delle promozioni più attese dai videogiocatori, gli equilibri della piattaforma digitale della Grande N sono stati in parte stravolti: nell'arco degli ultimi giorni, infatti, Just Dance 2024 Edition ha conquistato le vette del Nintendo eShop, seguito dall'intramontabile Mario Kart 8 Deluxe e dalla recente esclusiva del mondo Nintendo, ovvero Super Mario Bros Wonder.

Che dire, invece, per il resto delle posizioni? Qui di seguito trovate un elenco dei giochi più scaricati dal Nintendo eShop.

Just Dance 2024 Edition Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Bros. Wonder Overcooked 2 Nintendo Switch Sports Super Smash Bros. Ultimate Minecraft Among Us Suika Game Stardew Valley Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Mario Party Superstars Hogwarts Legacy Deluxe Edition Animal Crossing: New Horizons Overcooked: All You Can Eat Portal: Companion Collection Nickelodeon All-Star Brawl Zelda: Tears of the Kingdom Dave the Diver Super Mario Party Mortal Kombat 11 It Takes Two Poppy Playtime Unpacking Bluey: The Videogame Super Mario RPG Pico Park Hades Unravel Two EA Sports FC 24

Giochi più acquistati disponibili solo via download

Among Us Suika Game Stardew Valley Dave the Diver Poppy Playtime Pico Park Inside The Jackbox Party Pack 3 Disney Dreamlight Valley A Little to the Left Hollow Knight Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. Kirby’s Dream Buffet Celeste Limbo Scott Pilgrim vs. The World: The Game Ori and the Blind Forest Bowling Fever Vampire Survivors Cat Simulator Boomerang Fu Uno Don’t Starve Together The Oregon Trail Truck Simulator 2024: USA Driver Zone Little Nightmares Stick Fight: The Game Sea of Stars Subnautica Ultimate Chicken Horse

Just Dance 2024 è il gioco più acquistato negli scorsi sette giorni sul Nintendo eShop. Cosa ne pensate di questa classifica? Siete stupiti dal sorpasso del titolo Ubisoft che ha portato Mario Kart 8 Deluxe "solamente" al secondo posto?