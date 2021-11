Nintendo eShop: Cyber Offerte per il Black Friday, ecco i giochi in sconto

Nintendo ha annunciato l'imminente avvio delle Cyber Offerte sul Nintendo eShop, in programma dalle 15:00 del 18 novembre e valide fino alle 23:59 del 30 novembre. Ci saranno oltre 1000 giochi per Switch in sconto fino al 75%.

Tra i giochi in offerta troviamo Hyrule Warriors L'Era della Calamità (per la prima volta in assoluto proposto a prezzo ridotto), Tony Hawk's Pro Skater 1+2, New Super Mario Bros U Deluxe, FIFA 22 Nintendo Switch Legacy Edition, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, Tetris Effect Connected e Pikmin 3 Deluxe, solamente per citarne alcuni.

L'elenco dei giochi in promozione diffuso da Nintendo include:

Hyrule Warriors L’Era della Calamità 33%

New Super Mario Bros U Deluxe 33%

FIFA 22 Nintendo Switch Legacy Edition 30%

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 45%

Divinity Original Sin 2 Definitive Edition 30%

Pikmin 3 Deluxe 33%

Tetris Effect Connected 33%

Crash Bandicoot 4 It’s About Time 40%

The Witcher 3 Wild Hunt 50%

Hotline Miami Collection 50%

Ori and the Will of the Wisps 40%

Cities Skylines Nintendo Switch Edition 75%

Sonic Colours Ultimate 25%

Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition 50%

Mortal Kombat 11 Ultimate 55%

Shovel Knight Treasure Trove 30%

Non appena le Cyber Offerte saranno online vi aggiorneremo su tutti gli sconti e non mancheranno ovviamente i nostri consigli per gli acquisti sui migliori giochi da recuperare assolutamente. Una bella occasione per fare scorta di nuovi giochi per Switch a prezzo ridotto.