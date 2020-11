Nintendo eShop: Cyber Offerte per il Black Friday con sconti fino al 75%

Si rinnova l'appuntamento autunnale con le Cyber Offerte del Nintendo eShop per il Black Friday e il Cyber Monday: dal 26 novembre sarà possibile godere di uno sconto fino al 75% su una selezione di giochi per Nintendo Switch.

"Approfitta di sconti fino al 75% su una gamma di giochi scaricabili del Nintendo eShop con le nostre offerte digitali, che iniziano alle 15:00 di questo giovedì!"

Purtroppo Nintendo non offre ulteriori dettagli, limitandosi ad annunciare che le Cyber Offerte inizieranno giovedì 26 novembre e andranno avanti presumibilmente fino al 30 novembre, giorno del Cyber Monday che segna la fine del periodo del Black Friday con relativi sconti.

Nell'artwork promozionale diffuso sui profili social di Nintendo è possibile intravedere quattro giochi: The Legend of Zelda Link's Awakening, The Outer Worlds, Crash Team Racing Nitro Fueled e Xenoblade Chronicles Definitive Edition, possiamo dunque aspettarci che questi facciano parte delle Cyber Offerte del Nintendo eShop.

Già disponibile invece la lista dei giochi Switch in sconto per il Black Friday sull'eShop americano che include titoli come Super Mario Party, Cuphead, Borderlands Game of the Year Edition, Diablo III Eternal Collection, Wolfenstein II The New Colossus, Catherine Full Body, SNK Heroines Tag Team Frenzy, Travis Strikes Again No More Heroes e The Wonderful 101 Remastered, solamente per citarne alcuni.