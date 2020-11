Nintendo eShop e Cyber Offerte: ecco tutti i giochi in sconto su Switch nel Black Friday

Con l'annuncio delle Cyber Offerte del Black Friday su Nintendo eShop, la casa di Kyoto stila la lista completa dei giochi per Switch che rientrano nella nuova, interessante iniziativa promozionale con sconti fino al 75%.

L'appuntamento autunnale con gli sconti del Black Friday su Nintendo eShop rappresenterà la prima occasione per poter risparmiare sull'acquisto delle versioni digitali di due tra i più importanti videogiochi Switch, ossia The Legend of Zelda Link's Awakening e Xenoblade Chronicles Definitive Edition.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo alla scheda con tutti i titoli che rientrano nelle Cyber Offerte di Nintendo eShop, con annessa percentuale di sconto sul prezzo di listino abituale:

The Legend of Zelda: Link's Awakening - 33%

Xenoblade Chronicles Definitive Edition - 33%

Xenoblade Chronicles 2 - 33%

Fire Emblem Three Houses - 33%

Donkey Kong Country Tropical Freeze - 33%

Astral Chain Nintendo - 33%

The Elder Scrolls V: Skyrim - 50%

Dark Souls Remastered - 50%

Dragon Ball FighterZ - 84%

Tales of Vesperia: Definitive Edition - 75%

The Outer Worlds - 50%

Borderlands Legendary Collection - 40%

BioShock: The Collection - 40%

Sid Meier’s Civilization VI - 50%

Mortal Kombat 11 - 60%

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition - 30%

Spyro Reignited Trilogy - 49%

Crash Team Racing Nitro-Fueled - 49%

Metro 2033 Redux - 50%

Diablo III: Eternal Collection - 50%

Atelier Ryza: Ever Darkenss and the Secret Hideout - 30%

The Wonderful 101: Remastered - 32%

La nuova promozione con le Cyber Offerte sarà attiva dalle ore 15:00 italiane di giovedì 26 novembre alle ore 23:59 di giovedì 3 dicembre. Cosa ne pensate delle offerte del Bladk Friday su eShop? Fateci sapere con un commento se approfitterete o meno dell'occasione per rimpolpare la vostra ludoteca digitale di giochi per Nintendo Switch.