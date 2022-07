Nintendo eShop dirà addio a Wii U e 3DS nel 2023: annunciata la data definitiva

Nintendo lo aveva già annunciato lo scorso febbraio: il Nintendo eShop chiuderà nel 2023 su Wii U e 3DS, precisamente a marzo pur senza aver specificato in quale giorno. Adesso però ci sono maggiori dettagli sul graduale addio dello store digitale alle vecchie piattaforme della Grande N.

Come rivelato attraverso i canali social ufficiali della compagnia, a partire dal 28 agosto 2022 non sarà più possibile aggiungere fondi all'eShop su Wii U e 3DS attraverso carte prepagate, dopo aver già tolto lo scorso maggio la possibilità di utilizzare carte di credito per acquistare giochi digitali sulle vecchie piattaforme. In ogni caso, pur venendo eliminata la possibilità di ottenere credito tramite carte eShop, gli utenti potranno ancora collegare il loro Nintendo Network ID usato su Wii U e 3DS al loro account Nintendo usato su Switch con relativi fondi, potendo in questo modo continuare ad effettuare acquisti sulle console del passato.

La vera data da cerchiare in rosso è invece il 27 marzo 2023: da questo giorno, infatti, la chiusura del Nintendo eShop su Wii U e 3DS sarà definitiva e, dunque, non si potranno mai più effettuare acquisti di alcun tipo, che si tratti di giochi completi, demo o DLC. In ogni caso Nintendo precisa che tutti i prodotti e contenuti acquistati prima della chiusura potranno essere nuovamente scaricati, e rimarrà la possibilità di installare update e giocare in multiplayer online con i titoli che lo consentono.

Chi è interessato a fare ulteriori compere sulle vecchie piattaforme ha dunque tempo fino al prossimo 27 marzo per acquistare ogni tipo di gioco che desidera, prima che sia troppo tardi. La mossa di Nintendo suscitò diversi malcontenti tra gli utenti in quanto oltre 1000 giochi digitali su 3DS e Wii U rischiano di scomparire per sempre, ma ormai la strada è tracciata e non si fa marcia indietro.

A margine, infine, il colosso nipponico rivela che la vendita tramite eShop di Fire Emblem Fates, esclusiva 3DS pubblicata nel 2016 in più versioni, cesserà a partire dal 28 febbraio 2023: i DLC legati al gioco, compresa l'avventura Rivelazione distribuita unicamente in digitale a differenza di Retaggio e Conquista disponibili anche in formato fisico, potranno essere acquistati anch'essi sempre entro il 27 marzo del prossimo anno.