Nintendo eShop, il divertimento non finisce mai: ecco i migliori giochi a meno di 5 euro

Con le nuove offerte dal Nintendo eShop, il risparmio è assicurato su Nintendo Switch. La Grande N ha dato il via a tantissime promozioni sui migliori titoli che albergano tra le pagine dell'eShop di Nintendo, i quali possono ora essere recuperati ad un prezzo più basso. Ma quali sono i prodotti da non lasciarsi sfuggire con questa promozione?

Su Nintendo Switch le offerte sono davvero tante: sono oltre 2500 i giochi acquistabili a meno di 5 euro sull'eShop, e tra questi figurano nomi come quello di SEGA Ages Sonic The Hedgehog, Inside, Tochlight II e tanto altro. Siete interessati a saperne di più a tal proposito, prima che sia troppo tardi per recuperare i titoli in sconto sul Nintendo eShop per pochi giorni? Allora vi rimandiamo all'elenco di cui sotto:

Raft Survival Simulator passa da 12,99 euro a 0,99 euro;

Georifters passa da 31,90 a 1,00 euro;

Unravel Two passa da 29,99 euro a 3,89 euro;

Metamorphosis passa da 24,99 euro a 0,99 euro;

Pang Adventures passa da 9,99 euro a 2,99 euro;

The Survivalists passa da 24,99 euro a 2,49 euro;

LEGO Worlds passa da 29,99 euro a 3,89 euro;

SEGA Ages Sonic The Hedgehog passa da 6,99 euro a 1,74 euro;

WRC 8 FIA World Rally Championship passa da 49,99 euro a 4,99 euro;

Inside passa da 19,99 euro a 1,99 euro;

Torchlight II passa da 19,99 euro a 3,99 euro;

LEGO Brawls passa da 19,99 euro a 4,99 euro;

LIMBO passa da 9,99 euro a 0,99 euro;

Worms Runble passa da 14,99 euro a 2,99 euro;

Broken Sword 5 - La Maledizione del serpente passa da 29,99 euro a 2,99 euro;

This War of Mine Complete Edition passa da 39,99 euro a 1,99 euro.

In allegato alla notizia trovate il link per poter scoprire tutte le offerte disponibili a meno di 5 euro sul Nintendo eShop.