Nintendo eShop: Don't Starve, The Bunker e Regalia fra le novità della settimana

Come ogni giovedì, Nintendo ha aggiornato il suo eShop con tante novità per Switch, Nintendo 3DS e Wii U. Fra le ultime aggiunte, segnaliamo Don’t Starve Nintendo Switch Edition, The Bunker e Regalia: Of Men and Monarchs.

Nintendo Switch – Giochi

#Breakforcist Battle – €7.99

ACA NeoGeo Gururin – €6.99

The Adventure Pals – €11.99

Asdivine Hearts – €12.99

Bombslinger – €11.99

The Bunker – €12.99

Burly Men at Sea – €9.99

Deep Ones – €4.49 fino all'11 aprile; prezzo di listino €4.99

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition – €19.99

Dragon Blaze – €6.99

Drone Flight – €4.99

Gal*Gun 2 – €49.99

Infernium – €22.99

Johnny Turbo’s Arcade: Bad Dudes – €7.99

Masters of Anima – €19.99

Pirates: All Aboard – €2.99 per i possessori di Robonauts / Astro Bears Party; prezzo di listino €5.99

Regalia: Of Men and Monarchs – Royal Edition – €24.99

Rogue Aces – €10.39 fino al 25 aprile; prezzo di listino €12.99

Shelter Generations – €17.99 fino al 19 aprile; prezzo di listino €19.99

Skies of Fury DX – €16.19

Splat the Fruit – €9.99

Streets of Red – Devil’s Dare Deluxe – €5.59

Sumer – €12.09

Super Daryl Deluxe – €19.99

Word Search by POWGI – €7.99

Zotrix: Solar Division – €14.99

Nintendo Switch – Preordini

Agatha Knife – €9.95 fino al 26 aprile; prezzo di listino €11.99

Die for Valhalla! – €9.99 fino al 26 aprile; prezzo di listino €11.99

DragoDino – €9.99

Ninja Striker! – €3.99

Save the Ninja Clan – €4.99

The Way – €11.99 fino al 19 aprile; prezzo di listino€14.99

Where Are My Friends? – €5.99

Nintendo Switch – Demo

Black Hole

I and Me

Squareboy vs Bullies: Arena Edition

Stikbold! A Dodgeball Adventure Deluxe

Super Chariot

Super One More Jump

Twin Robots: Ultimate Edition (available April 13)

Nintendo Switch – DLC

A.O.T. 2: Additional Episode: “Discouragement and the Learning Tower” – €0.99

A.O.T. 2: Additional Episode: “Singular Target” – €0.99

A.O.T. 2: Additional Episode: “Attack IQ Championship” – €0.99

A.O.T. 2: Additional Hange Costume: “Scientist Outfit” – €3.49

A.O.T. 2: Additional Erwin Costume: “Knight Outfit” – €3.49

A.O.T. 2: Additional Mikasa Costume: “Ninja Outfit” – €3.49

A.O.T. 2: Additional Christa Costume: “Maid Outfit” – €3.49

LEGO Marvel Super Heroes 2 – Runaways Character and Level Pack – €2.99

Shantae: Half-Genie Hero Costume Pack – €7.99

Nintendo 3DS – Temi

Bat Pat is your brother – €1.99

Geronimo Stilton Family Fun! – €1.99

Tea Sisters fantasy friends – €0.99

SmileyWorld EmotiMania Fun – €1.49

SmileyWorld EmotiMania Rainbow – €1.49

SmileyWorld EmotiMania Sweet – €1.49

SmileyWorld EmotiMania Winky – €1.49

Monica Chef Dream Theme – €0.99

Monica Chef Orange Theme – €0.99

Cool Music Jam – €1.99

DJ Cat – €1.99

Lullaby – €1.99

Music Studio – €1.99

Music Pack #6 – €3.99

Wii U – Giochi

Spellcaster’s Assistant – €3.99

Wii U – DLC

Shantae: Half-Genie Hero – Costumes Pack – €6.47

Cosa ne pensate degli ultimi arrivi del Nintendo eShop? Fra le novità della scorsa settimana troviamo Samurai Shodown III, Ninja Kid e Zombillie.