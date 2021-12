Nintendo eShop down: server in tilt a Natale, è colpa delle vendite record di Switch?

La previsione di Nintendo sui possibili problemi di congestione ai server per le 'troppe vendite' di Switch trova puntualmente conferma a Natale: l'elevato numero di utenti connessi ai server della casa di Kyoto sta infatti rendendo difficoltoso l'accesso alle funzionalità online della piattaforma ibrida.

Nel momento in cui scriviamo, sia in Europa che in Nord America si moltiplicano le segnalazioni di chi afferma di non poter accedere all'eShop o di incappare in messaggi di errore poco prima di finalizzare l'acquisto dei giochi per Switch.

Nonostante l'assenza di comunicazioni da parte dei canali social del supporto ufficiale di Nintendo, basta fare un rapido giro su portali specializzati come DownDetector per trovare ulteriori riscontri ai problemi segnalati dalla community.

Le difficoltà nell'accesso ai servizi di Nintendo eShop, ad ogni modo, sembrerebbero interessare solo una parte dell'utenza della console ibrida e non coinvolgere funzionalità come Nintendo Switch Online o la fruizione di giochi multiplayer.

Rimaniamo perciò in attesa di ricevere ulteriori comunicazioni da parte di Nintendo e di scoprire, così facendo, quando verranno risolti i problemi che stanno interessando l'eShop in funzione, molto probabilmente, dell'elevato traffico generato dagli utenti connessi a Natale ai server di Switch e ai portali della compagnia nipponica. Nel frattempo, vi ricordiamo che gli sconti di Natale su eShop sono disponibili (errori di connessione permettendo) e lo saranno fino alla fine del 2021.