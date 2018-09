Nintendo eShop europeo: Hollow Knight è il gioco più scaricato di agosto

Nintendo ha pubblicato la classifica dei giochi più scaricati del mese di agosto sull'eShop europeo. Hollow Knight si guadagna il primo posto, seguito da Dead Cells e Overcooked 2, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Di seguito, la Top 15 dei titoli più scaricati di agosto sull'eShop europeo di Nintendo.

1. Hollow Knight

2. Dead Cells

3. Overcooked 2

4. Okami HD

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Minecraft

7. Stardew Valley

8. Octopath Traveler

9. Salt and Sanctuary

10. Monster Hunter Generations Ultimate

11. Rocket League

12. Into the Breach

13. Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.

14. Owlboy

15. Enter the Gungeon

Continua il grande successo di Hollow Knight, che dopo aver raggiunto il milione di copie vendute su PC, si riconferma ancora una volta in testa alla top 15 dei giochi più scaricati su Switch. Ottimo risultato anche per Dead Cells e Overcooked 2, entrambi freschi di lancio. Subito sotto al podio, ecco Okami HD e l'inossidabile Mario Kart 8 Deluxe, che continua a macinare numeri pur essendo uscito da più di un anno. A seguire troviamo altri due beniamini del pubblico, ovvero Minecraft e Stardew Valley, mentre Octopath Traveler, che il mese scorso era in testa alla classifica, scivola in ottava posizione. Chiudono la top 10 Salt and Sanctuary e Monster Hunter Generations Ultimate.