Nintendo eShop, al via il Festival Multiplayer: punti oro, sconti e giochi gratis

In attesa dell'arrivo delle date di lancio delle prossime esclusive Nintendo Switch, i possessori della console ibrida possono approfittare dell'inizio del Festival Multiplayer sullo store online della console.

Su Nintendo eShop, l'intero mese di agosto porta infatti con sé tante iniziative speciali. Si parte con la Promozione Punti d'Oro, che consente di recuperare parte del denaro speso per i nuovi acquisti di titoli a vocazione multigiocatore. Tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno infatti recuperare il 20% del prezzo dei titoli, ricevendo in cambio Punti Oro. Tutti gli altri utenti riceveranno invece un premio in Punti Oro pari al 10%.

Di seguito, vi riportiamo l'elenco dei videogiochi inclusi nella promozione Nintendo:

Nintendo Switch Sports

Mario Kart 8: Deluxe

Mario Kart 8: Deluxe + Pass Percorsi Aggiuntivi

Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate: Fighters Pass

Super Smash Bros. Ultimate: Fighters Pass Vol.2

Pokémon Scarlatto

Pokémon Violetto

Splatoon 3

Splatoon 3 + Pass di espansione

Mario Strikers: Battle League Football

La campagna promozionale resterà attiva su Nintendo eShop sino alla giornata di mercoledì 16 agosto. A seguire, sarà il momento di dare il benvenuto ad altre iniziative. A partire da giovedì 17 agosto, infatti, il Nintendo eShop proporrà tanti sconti sui giochi multiplayer per Nintendo Switch. L'elenco completo dei saldi non è ancora disponibile, ma Kyoto ha già confermato l'inclusione nell'iniziativa di Mario Party Superstars e di Animal Crossing: New Horizons (ricordiamo che potrebbero presto arrivare i set LEGO ufficiali di Animal Crossing). Infine, dal 25 agosto, gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno giocare gratis alle versioni complete di tre giochi multiplayer, che saranno svelati il 21 agosto.

