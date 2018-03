Nintendo eShop: Flinthook e Scribblenauts Showdown tra le novità della settimana

Come ogni giovedì della settimana, ilsi è aggiornato con una serie di novità per. Tra i nuovi giochi disponibili per la console ibrida segnaliamo Flinthook

Novità Nintendo Switch

Flinthook (Tribute Games, €12.25)

Scribblenauts Showdown (WB Games, €39.99)

North (Sometimes You, €2.99)

ACA Neo Geo Real Bout Fatal Fury (HAMSTER, €6.99)

30-in-1 Game Collection: Volume 1 (Teyon , €14.99)

Bit Dungeon Plus (Dolores Ent., €8.99)

Bleed 2 (Digerati, €14.99)

Earthlock (Snowcastle Games, €24.99)

I, Zombie (Awesome Games, €4.99)

Steredenn: Binary Stars (Plug In Digital, €12.99)

The Men of Yoshiwara: Ohgiya (D3 Publisher, €14.99)

Kona (Koch Media, €19.99)

One Eyed Kutkh (Sometimes You, €4.99)

TurtlePop: Journey to Freedom (DigiPen Game Stu, €19.99)

Novità Nintendo 3DS

Cycle of Eternity: Space Anomaly (RandomSpin, €4.99)

Pre-order per Switch

Bombslinger (Plug In Digital, €11.99, pre-order dal 06/03/2018)

Outlast 2 (Red Barrels, €29.99, pre-order dal 06/03/2018)

Cosa ne pensate dei nuovi giochi disponibili sulla console ibrida? Intanto vi ricordiamo che dalle 22:45 di stasera commenteremo in diretta l'appuntamento con il nuovo, attesissimo Nintendo Direct ospitato dalla grande N.