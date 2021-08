Nintendo eShop: giochi a meno di 10 euro, c'è anche Rayman Legends

Continuano i saldi estivi sul Nintendo eShop, lo store digitale della casa di Kyoto propone una buona selezione di giochi per Switch in offerta a prezzo speciale, ma cosa è possibile comprare davvero con meno di dieci euro? Se vi avanza qualche spicciolo nel portafoglio virtuale, seguite i nostri consigli per gli acquisti sui migliori giochi Switch in sconto.

Il primo gioco che vi segnaliamo è sicuramente Rayman Legends Definitive Edition a 9.99 euro, la versione definitiva del platform di Ubisoft uscito originariamente nel 2013 su Wii U. Se siete appassionati di giochi da tavolo vi ricordiamo che Monopoly per Nintendo Switch è in sconto a 9.99 euro mentre l'avventura Yesterday Origins costa solo 1,99 euro.



Per Overcooked! 2 bastano 8.49 euro, sconti anche per Dragon Ball FighterZ (9.49 euro) e Rapala Pro Fishing a 4,99 euro. Con 7.49 euro potete acquistare un gioco a scelta tra Scribblenauts Mega Pack o Nickelodeon Kart Racing, o ancora NBA 2K Playgrounds 2 e Legendary Fishing. Carnival Games e Syberia 3 costano 9.99 euro l'uno, così come Trials Rising, Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry e Team Sonic Racing. Infine, in promo troviamo anche BioShock Infinite The Complete Edition a 7.99 euro, BioShock e BioShock 2 Remastered allo stesso prezzo.