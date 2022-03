Nintendo eShop: nuovi giochi a meno di 10 euro con le offerte di marzo

Tornano le offerte del Nintendo eShop e noi come di consueto siamo andati a scavare alla ricerca delle migliori occasioni di risparmio e per questo vi proponiamo una selezione di videogiochi in vendita a meno di dieci euro.

Iniziamo segnalando Bastion a 2.49 euro, Final Fantasy VII a 9.99 euro e GRIS a 5.09 euro, inoltre Mario + Rabbids Kingdom Battle è nuovamente scontato all'incredibile prezzo di 9,99 euro. Continuiamo con Wonder Boy The Dragon's Trap a 7.99 euro, Final Fantasy VIII Remastered a 9,99 euro e The Messenger a 7.99 euro, senza dimenticare Transistor a 3.35 euro, Katana Zero a 8.99 euro, Valkyria Chronicles a 6.99 euro e Star Ocean First Departure R a 8,39 euro.

La lista dei giochi in offerta su eShop a meno di 10 euro non finisce certamente qui e tra i tanti citiamo anche Roki, Dragon Quest, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, XCOM 2 Collection, Batman The Enemy Within, Among Us, Burnout Paradise Remastered, Sid Meier's Civilization 6, Rayman Legends Definitive Edition, Dex, Slay The Spire, What Remanis of Edith Finch, Castlevania Anniversary Collection, Unravel Two, Pang Adventures, Tharsis, Broforce e molti altri.

E ricordatevi anche di leggere i consigli per gli acquisti su eShop della redazione con le migliori offerte del mese di marzo.