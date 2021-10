Nintendo Switch: giochi a meno di 5 euro, le nuove offerte del weekend

Vi abbiamo già consigliato i migliori giochi Nintendo Switch in offerta per la redazione di Everyeye, adesso è il momento di approfondire e scoprire una serie di giochi in sconto a meno di cinque euro. Sono pochi? Forse... ma i giochi interessanti in questa fascia di prezzo sono davvero tanti.

Partiamo con l'immortale Toki a 99 centesimi (remake del celebre action/platform con protagonista un ragazzo trasformato in una scimmia), Silence a 1.99 euro, Moto Racer 4 e Overlands a 99 centesimi l'uno, Niffelheim a 3.99 euro, Coffe Crisis a 1.99 euro e Tin & Kuna a 2.49 euro, senza dimenticare Ghost Parade a 3.99 euro, SuperEpic The Entertainment War a 1.49 euro, Rekth! High Octane Stunts e Robonauts a 99 centesimi.

E si continua con Pretty Girls Mahjong Solitaire a 3.99 euro, Bit.Trip Void, Bit.Trip Core Bit. Trip Flux, Bit.Trip Fate, Bit.Trip Beat e Bit.Trip Runner a 1.99 euro l'uno mentre Tharsis costa 2,99 euro. Creepy Road costa 3.89 euro, infine vi segnaliamo Syberia a 2.98 euro, MXGP3 The Official Motocross Videogame di Milestone a 2.99 euro e Badland Game of the Year Edition a 3,99 euro.

Volete spendere ancora meno? Ecco i migliori giochi per Nintendo Switch in sconto a meno di due euro, troverete anche qualche sorpresa inaspettata.