Nintendo eShop: tutti i giochi di DOOM in sconto, ultime ore di offerte

Sul Nintendo eShop sono disponibili tutti i videogiochi di DOOM a prezzo scontato ancora per pochissime ore, le offerte andranno avanti fino al 15 aprile, avete ancora poco tempo dunque per aggiungere una serie di classici alla vostra libreria software.

L'originale DOOM del 1993 costa 2.49 euro, stesso prezzo per il sequel DOOM 2 Hell on Earth, uscito nel 1994. DOOM 3 costa 4.99 euro mentre il reboot di DOOM del 2016 è in vendita a 29.99 euro, DOOM 64 viene proposto a 2.49 euro, infine il più recente DOOM Eternal costa 29.99 euro. Per l'occasione Bethesda ha deciso di scontare anche The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition in vendita a 29.99 euro e Wolfenstein II The New Colossus proposto allo stesso prezzo.

Una buona occasione per fare scorta di videogiochi di DOOM a prezzo scontato, in attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro di questa saga leggendaria, entrata di diritto nella storia dell'intrattenimento elettronico. Grande successo in particolare ha riscosso DOOM Eternal che ha incassato 450 milioni di dollari in nove mesi e vincendo vari premi come miglior videogioco del 2020. Inoltre non dimenticatevi di dare una occhiata alla nostra selezione dei migliori giochi per Switch in offerta a meno di 5 euro.